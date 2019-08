Sarà monsignor Bruno Forte, vescovo della diocesi di Chieti-Vasto, ad aprire la Porta Santa nella concattedrale di San Giuseppe di Vasto dando inizio alle celebrazioni in città per il Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco. L'appuntamento è per venerdì 1 gennaio 2016 alle 17, con la celebrazione di apertura della porta e la santa messa di inizio anno tradizionalmente celebrata da monsignor Forte in città. Poi, nel corso del 2016, una serie di iniziative promosse che avranno come cuore la chiesa di San Giuseppe, una delle quattro Porte Sante della diocesi, la Cattedrale di San Giustino a Chieti, la Basilica della Madonna dei Miracoli di Casalbordino e la Basilica del Volto Santo a Manoppello.

Gli eventi giubilari

Venerdì 1 gennaio 2016

Apertura Porta della Misericordia

Concattedrale di San Giuseppe - Vasto

Mercoledì 10 febbraio

Stazione Quaresimale

Concattedrale di San Giuseppe - Vasto

Venerdì 4 e sabato 5 marzo

Le 24 ore per il Signore

Concattedrale di San Giuseppe - Vasto

Mercoledì 27 aprile

Udienza Generale del Santo Padre Francesco

Roma - Piazza San Pietro

Sabato 28 maggio

Pellegrinaggio Mariano Pollutri-Casalbordino

Domenica 6 novembre 2016

Chiusura Porta della Misericordia

Concattedrale di San Giuseppe - Vasto

Domenica 13 novembre

Celebrazione diocesana conclusiva dell'Anno Giubilare

Cattedrale San Giustino - Chieti

Percorso di Catechesi - In Gesù Cristo "Volto dela misericordia del Padre" - Il nuovo umanesimo

Domenica 21 febbraio, 3 aprile,15 maggio, 11 settembre, 9 ottobre

Per approfondire si possono visitare:

- il sito ufficiale del Giubileo della Misericordia di Vasto [clicca qui]

- la pagina Facebook [clicca qui]

- il profilo Twitter [clicca qui]