Inevitabile l'accostamento con l'esperienza delle amministrative del 1966, quando Silvio Ciccarone si presentò alle elezioni con una lista civica denomita "Il Faro", dal momento che in città sono "spuntati" manifesti che evidentemente richiamano quell'esperienza, già dal logo e dal nome: "Il Nuovo Faro", con lo slogan "Autorevolezza e competenza per ridare a Vasto la sua centralità".

A promuovere il nuovo soggetto politico, Edmondo Laudazi e Mario Olivieri, che evidentemente per le prossime amministrative vogliono avanzare una proposta - al momento - indipendente: "Si tratta di un movimento civico fuori dai partiti, - spiega infatti l'ingegner Laudazi - che si confronterà sui programmi", naturalmente a partire dal centrosinistra, il "naturale" schieramento di partenza, considerate le alleanze nell'attuale amministrazione e in Regione.

Il confronto con il centrosinistra, però, non potrà non tener conto del passaggio delle primarie: "Parteciperemo se ci saranno le condizioni" precisa Laudazi, lasciando intuire che la situazione - nel centrosinistra e nel Pd - non è ancora perfettamente definita, ed è tutto fermo, in attesa di candidati ufficiali.

Ad ogni modo, Laudazi e Olivieri si apprestano a presentare la squadra che darà vita a questa nuova proposta politica. La presentazione dovrebbe avvenire entro fine gennaio.