Ben 56 i ragazzi premiati nella XXI edizione del Premio "Diplomati 100/100" (42 diplomati e 14 ragazzi delle medie, nell'ambito del service "Un poster per la pace"), il tradizionale appuntamento di fine anno del Lions Club Vasto Host che si è svolto nel pomeriggio di ieri presso il Teatro "Madonna dell'Asilo".

"Questo premio - ha spiegato il presidente del Club, Giorgio Del Borrello, dopo l'apertura della cerimonia alla presenza del vice governatore del distretto 108 A, Marcello Dassori, i presidenti di altri Club di Zona e i soci del sodalizio, autorità civili e scolastiche - è stato pensato dal caro Raffaele Petti, venuto meno proprio nella giornata di Natale. A lui tributiamo un forte applauso". A seguire, il presidente Del Borrello ha spiegato: "Più che un premio, visto che non ha contenuto in denaro, è più una festa per quei ragazzi che hanno dimostrato tanto valore nel loro percorso di studi, ma è una festa anche per i genitori, perché certi risultati certificano un'educazione ricevuta senza dubbio adeguata. Ma è una festa anche per i dirigenti scolastici, che vedono riconosciuto l'ottimo lavoro svolto dalla scuola". I ringraziamenti del presidente sono poi andati al patron della cerimonia, Raffaele Anniballe, che ha curato l'evento e ad Annamaria D'Adamo che ha organizzato il buffet di fine cerimonia.

Un saluto a nome dell'amministrazione comunale di Vasto è poi giunto dal presidente del Consiglio comunale Giuseppe Forte, che ha tenuto a ricordare la "gigantesca anima del Club", Raffaele Petti, e sottolineare come "questo premio dimostra che in questo territorio si sviluppano bellissime menti: tanti giovani, che oggi sono stimati professionisti nel mondo, sono passati su questo palco". Presenti alla cerimonia anche l'assessore Luigi Marcello, il sindaco di Monteodorisio, Saverio Di Giacomo, e il sindaco di Montefalcone nel Sannio, Gigino D'Angelo.

Per l'Ufficio Scolastico Provinciale, è stata la dottoressa Letizia Daniele a portare un saluto e ad esprimere la "gioia e la meraviglia" nel partecipare alla manifestazione che esalta i risultati scolastici: "La scuola è una cosa seria, dalla scuola dipendono futuro e civiltà. È ora che tutti lo capiscano e ci si ricordi di investire nel settore, nell'interesse di tutti". La dottoressa Daniele ha poi raccomandato ai ragazzi di fondare i propri successi sull'autenticità: "Imparate ad essere veri, autentici: nella vita conta l'essenza, non l'apparenza. L'apparenza, come una bella schiuma, sfuma in fretta, l'essenza rimane".

Spazio, poi, all'ospite d'onore della cerimonia: "Da due anni - ha spiegato Raffaele Anniballe, che si è intrattenuto in un breve dialogo con l'ospite - invitiamo ex studenti che sono stati premiati negli anni precedenti e si sono distinti anche nel mondo lavorativo". Per la XXI edizione del premio, ospite d'onore è stata Claudia Iacobucci, giovanissima senior financial center manager presso la multinazionale farmaceutica Novartis, 30mila dipendenti in 180 paesi del mondo. La dottoressa Iacobucci si è diplomata al Liceo classico di Vasto, per poi laurearsi in Economia e legislazione d'impresa alla Bocconi e successivamente in Servizi giuridici presso la Statale di Milano. Dopo alcune esperienze all'estero, la "scalata" alla multinazionale farmaceutica Novartis: da business process controller per la sede italiana a senior financial center manager della sede centrale, a Basilea. "Si tratta di una società quotata in borsa - ha spiegato direttamente la dottoressa Iacobucci - e il mio lavoro consiste nel creare le giuste regole per tutelare gli azionisti". Dopo qualche consiglio ai ragazzi, tra cui "praticare l'inglese", oltre che a studiarlo, la dottoressa Iacobucci ha parlato anche delle sue due grandi passioni, le moto e Laura Pausini, per cui "Vasto ci ha regalato Andrea Iannone e Nicola Oliva", spesso seguiti nel poco tempo libero a disposizione. Infine il rapporto con la città natale: "Vasto è casa, Vasto è la mamma. È il posto dove posso dimenticare tutto il resto, è l'unico posto dove mi sento a casa".

Infine l'atteso momento delle premiazioni, che ha coinvolto anche alcune scuole medie, per il service "Un poster per la pace". Premiati in quest'ambito Marika Bruno, della media statale di Cupello (appartenente al Comprensivo di Monteodorisio), Roberto Ranalli della "Leonardo da Vinci" di Scerni e Laura Di Siro della "Dante Alighieri" di Pollutri (appartenenti all'onnicomprensivo "Ridolfi-Zimarino" di Scerni), Christian Pagani, della "G. Rossetti" di Vasto. Una menzione speciale è invece andata a Vittorio Di Febo, della scuola media di Cupello, Fatima Tello, della media di Monteodorisio, Roberta Monachetti, Arianna Scalise, Chiara Lazzaro della scuola media di Scerni, Sara Troiano e Federica Desiati della scuola media di Pollutri, Roberta Smerilli, Laura Fiore, Francesca Martelli della scuola media "G. Rossetti" di Vasto.

Gli alunni delle scuole superiori premiati per essersi diplomati con il massimo dei voti sono stati invece 42.

Per il "Palizzi":

Pietro Casolino, Darlene Chioditti, Alessandro Stefanìa e Carlo Zaccardi (100/100 e lode). Leila D'Annunzio, Federica Di Paolo e Debora Trovarelli (100/110)

Per il "Mattei":

Sara Bufano, Mattia Grimaldi, Antonia Ranni, Emanuele Marchetta (100/100 e lode), Giulio Boschetti, Alessandro Carminati, Luca Fioretti, Gaia Limauro, Daniele Piccirilli, Nicola Stampone, Martina Farina, Eleonora Barone, Ezio Emanuele Ditella (100/100)

Per il "Mattioli":

Paolo Longhi e Francesco Valente (100/100 e lode), Elettra Apolloni, Mariachiara Palucci, Federica Ottaviano, Mario Di Croce, Federica Fabiano, Susanna Di Giacomo, Chiara Ricci, Cristina Sabetta, Americo Carlucci (100/100)

Per il "Pantini-Pudente":

Francesca Mazzatenta, Michela Marinaro, Grazia Menna, Antonio Micoli, Giuditta Del Borrello, Andrea Scafetta, Martina La Verghetta, Sara Mastroberardino, Ylenia Stampone, Iman El Alami e Mattia Balzano (100/100)