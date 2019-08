È stato un successo anche quest'anno il Mandamento Tour, allenamento collettivo organizzato da Eric D'Ercole, Umberto D'Agostino, Domenico Scipioni, Claudio Marciano, Amedeo Di Meo e Davide Foresi. Nei giorni che seguono il Natale, per mantenersi in forma dopo le scorpacciate delle feste, per il 5° anno podisti e ciclisti provenienti da tutto il territorio si sono dati appuntamenti presso la Basilica della Madonna dei Miracoli. Prima della partenza la benedizione in chiesa di Don Paolo Lemme, priore della comunità dei benedettini, che ha invitato gli atleti a "portare la gioia ovunque andate".

Poi, dopo il saluto del sindaco di Casalbordino, Remo Bello, il via all'allenamento, con 22.5 km da percorrere attraversando i comuni di Casalbordino, Pollutri e Scerni, prima di far rientro a Miracoli. E, dopo la fatica, il meritato ristoro per recuperare energie e brindare alla riuscita del 5° Mandamento Tour e darsi l'appuntamento al prossimo anno.

Nella gallery le foto di Silvana Critelli (Atletica Vasto) e Michele Colamarino (Podistica San Salvo).