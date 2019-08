Un viaggio nel passato tra le stanze de ‘La Giostra della Memoria’ con il video realizzato dal regista vastese Giovanni Atturio, il quale ha voluto omaggiare il museo di San Salvo cercando di raccontare in pochi minuti le bellezze di quest’ultimo.

“Il tutto è nato il giorno in cui ho avuto il piacere di visitare le stanze della Giostra della Memoria- ha spiegato Atturio- e subito dopo ho proposto a Valina D’Alessandro di realizzare un breve video nel quale poter raccontare attraverso i luoghi, le immagini, le tradizioni e la cultura dell'Abruzzo il suo museo”. Da qui si è poi passati alla pratica e alla realizzazione di un breve filmato che ci accompagna- come un vero e proprio viaggio nel tempo- tra epoche diverse. Ogni stanza la sua, con abiti e accessori che sintetizzano periodi differenti. “Per ultimare questo lavoro è stato fondamentale l’aiuto di Iraklis Panagiotopoulos, il quale ha curato il montaggio”.

Un omaggio ad Angiolina Balduzzi, a sua figlia Valina e al Cavaliere Leone Balduzzi, scomparso qualche mese fa, il quale è stato il vero promotore della diffusione folkloristica della città di San Salvo, attraverso le sue poesie, i suoi racconti e la sua produzione artistica. Proprio per ricordare il Cavaliere Balduzzi, la figlia Angiolina ha già allestito una stanza della Giostra della Memoria che in qualche modo possa tenere vivo il ricordo di un personaggio conosciuto da tutti a San Salvolo- e non solo [LEGGI la BIOGRAFIA].