È stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale "San Pio da Pietrelcina" di Vasto la donna che intorno alle 17 è stata investita nei pressi della chiesa dei Sette Dolori.

Per cause al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi del caso, la donna - sulla sessantina - stava attraversando via Giulio Cesare nel tratto più a nord, quando è stata investita da un vecchio modello di Bmw, guidato da un uomo. Il conducente dell'auto si è subito fermato ed è scattato l'allarme che ha portato sul posto i sanitari del 118, che hanno condotto la donna - rimasta sempre cosciente, ma con difficoltà a muoversi - presso il locale pronto soccorso.