È stato assegnato a Luigi Di Tullio, direttore del Coro Polifonico Bernardino Lupacchino dal Vasto, la 24ª edizione del Premio regionale alla carriera dei direttori di cori abruzzesi. La cerimonia è avvenuta nella chiesa di San Francesco a Castelvecchio Subequo nel corso del Premio Padre Mario Di Pasquale 2015 nell'ambito dell'attività dell'Arca (Associazione regionale cori d'Abruzzo).

Il maestro Di Tullio ha ricevuto questo importante riconoscimento poichè il suo impegno "all’interno dell’associazione è costante da oltre venti anni e lo ha visto iniziatore del coro regionale, da lui fortemente voluto". A consegnare la targa è stato il sindaco Pietro Salutari, in una serata che ha visto l’esibizione del “Coro Padre Mario” diretto dal maestro Riccardo Pezzopane, del “Gruppo corale Folk Sirente", diretto dal maestro Jenny Musti e del "Coro Polifonico Histonium".

Oltre che direttore del coro Di Tullio, con una laurea in musicologia e in composizione corale e direzione di coro, è ricercatore, scrittore di saggi musicali e trascrittore di partiture di musica antica. Tra i suoi lavori da ricordare la grande opera omnia di Lupacchino dal Vasto, pubblicata da Suvini Zerboni, che è stata trascritta in edizione critica con la presentazione di Giovanni Acciai. A Di Tullio si deve l’incisione delle dieci messe del Lupacchino da parte dei più importanti cori italiani. E’ il risultato di un’operazione culturale di grande rilevanza da lui progettata e attuata.

Nel video il concerto di Natale del Coro Polifonico Histonium.