Dopo la "scomunica" del senatore Paolo Arrigoni, che dopo la determinazione di Davide D'Alessandro a proseguire sulla strada delle primarie del centrodestra ha ufficialmente estromesso il consigliere comunale vastese dal movimento Noi con Salvini Abruzzo (qui l'articolo), lo stesso D'Alessandro tenta di scavalcare il fuduciario per l'Abruzzo e arrivare direttamente ai "piani alti", con una lettera indirizzata direttamente a Matteo Salvini.

"Caro Matteo, - scrive D'Alessandro - ti scrivo dalla terra d'Abruzzo dove, da pochi giorni, il Movimento Noi con Salvini ha compiuto un anno di vita. Fino al 18 novembre scorso, in accordo con il Coordinatore regionale, Simone Angelosante (che ha gestito il Movimento con correttezza esemplare e notevole passione politica), abbiamo condiviso tutte le tue battaglie, abbiamo messo le radici in tanti angoli del territorio, abbiamo partecipato ai raduni di Pontida e di Bologna, abbiamo fatto i gazebo, i sit-in, raccolto firme, affisso manifesti, sventolato bandiere, iniziato il tesseramento. A giugno ho avuto persino l'onore di essere nominato, a Vasto, primo Coordinatore cittadino della Regione. Ma dal 19 novembre è cambiato tutto".

"Hai inviato un fiduciario senza mai spiegarci perché - ha ricordato D'Alessandro - e mai scelta fu tanto nefasta. Si è presentato per ascoltare e, in realtà, dopo aver sospeso tutte le cariche politiche, sta dettando la linea e operando esclusioni. La prima è toccata a me, reo di aver sposato le Primarie del centrodestra e di alcuni Movimenti civici che vogliono mandare a casa la sinistra dopo dieci anni di incontrastato potere. È stato come aver messo insieme d'incanto la foto di Bologna (tu, Berlusconi e Meloni finalmente insieme), ma al fiduciario non è andata bene. La tua Lega è arrivata fino a Sanbenedetto del Tronto e mira, con la geniale creazione di Noi con Salvini, ad arrivare fino a Trapani. Siamo con te. Ma se vuoi prendere i voti fino a Trapani, devi avere rispetto per tutte le regioni, a cominciare dall'Abruzzo. Non puoi parlare di Lega dei popoli, di autonomia, di federalismo, e mandare un fiduciario da Calolziocorte. In Abruzzo abbiamo energie e intelligenze politiche da vendere. Questa terra è stata mortificata negli ultimi vent'anni da una classe dirigente inadeguata. Può darti credito, forse è pronta a darti credito, ma non puoi mortificarla anche tu. C'è chi, e io tra questi, non lo permetterebbe".

Quindi la richiesta: "Ti invito, dunque, a richiamare in Lombardia il tuo fiduciario e a restituire Noi con Salvini Abruzzo agli abruzzesi. Dopo le feste, se il fiduciario di Calolziocorte sarà ancora tra noi, sarò costretto a indire una conferenza stampa, magari a Pescara, e a tagliare la mia tessera per lanciarla in acqua, un po' come il rito dell'ampolla sul Po. Sarò costretto per rispetto degli abruzzesi. L'Abruzzo non può essere terreno di caccia per alcuno. L'Abruzzo deve seguire le tue idee, farle affermare, ma facendo la tua politica con gli abruzzesi, votando ed eleggendo gli abruzzesi. Ognuno a casa sua, per usare un tuo felice slogan. Vi vogliamo aiutare a casa vostra. A casa nostra vogliamo pensarci noi. Certo che leggerai con attenzione queste righe, ti saluto cordialmente e ti aspetto a Vasto dove, a giugno, abbiamo la possibilità di vincere le elezioni. Vuoi vincerle anche tu? O vuoi vincerle soltanto a Calolziocorte?".