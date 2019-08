Sette cagnolini lasciati a morire in una busta dell'immondizia appesa a un albero. È la scoperta fatta ieri da un cittadino in una strada di campagna di Fresagrandinaria.

La busta conteneva sette cuccioli in tenera età (4-5 giorni), di cui tre già morti. Gli altri quattro sono stati accolti momentaneamente da una famiglia lentellese che però non può tenerli ancora a lungo. Per questo, ora chiede un aiuto alla rete per far sì che possano trovare una casa accogliente e il giusto affetto.

Chi volesse adottarne qualcuno può rivolgersi al numero 380 758 5424 (Luca).

Nell'ottobre scorso fece notizia sempre a Fresagrandinaria, invece, l'avvelenamento di diversi cani in paese con bocconcini lasciati per strada [LEGGI].