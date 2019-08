"E’ con soddisfazione ed orgoglio che si rende noto di aver partecipato, nella giornata di lunedì 21 dicembre, quale presidente dell’Associazione di Volontariato per la Tutela dei Diritti dell’Infanzia Papi Gump, al convegno dell’Associazione Rete Sociale tenutosi nella Sala della Regina presso la Camera dei Deputati in Montecitorio. Tema dell’incontro Minori fuori famiglia–Percorsi di tutela a confronto”. Lo annuncia Antonio Borromeo, presidente dell'associazione Papi Gump.

"All’Associazione Rete Sociale partecipano una decina di associazioni, tra cui la nostra, che entra così nel novero delle associazioni nazionali per la tutela dei diritti dell’infanzia.

Alla presenza del Sottosegretario al Ministero della Giustizia Cosimo Maria Ferri, dell’On. Alberto Castellati, Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, del Prof. Bianca, dell’Università Unitelma Sapienza, dell’On. Silvia Costa Copresidente dell’Intergruppo sui Diritti dei Minori al Parlamento Europeo, del dott Bianchi Di Castelbianco, Direttore generale dell’Istituto di Ortofonologia di Roma, sono interventuti: l’On Bergamini di Forza Italia, l’On Iori del Partito Democratico, la Sen Blundo del Movimento 5 Stelle, la psicologa Melania Scali, la psichiatra Paolo Cioni e la dott.ssa Cristina Riccardi, portavoce del Tavolo nazionale per l’Affido.

Compito dell’Associazione nazionale Rete Sociale è quello di redigere progetti per la tutela dell’infanzia: case famiglia, bigenitorialità, sottrazione dei minori, azioni di contrasto alla violenza sui minori, attività di sostegno alle famiglie disagiate, proposte di legge nei campi così considerati.

Si sottolinea come, per la prima volta, il mondo della politica abbia mostrato concreto interesse in ordine alle attività da tempo svolte dalle associazioni che operano sul territorio nazionale. Infatti, fino ad ora, la sua pur dichiarata sensibilità non si era mai concretizzata nella diretta partecipazione alle attività delle Rete Sociale. Da oggi, il coinvolgimento dei rappresentanti della politica, ai più alti livelli, rafforza la ricerca di soluzioni in ordine ai temi ed ai tanti problemi delle famiglie oggi interessate da nuove realtà di vita.

Si ringrazia l’avv Catia Pichierri di Como, da sempre interprete delle problematiche familiari, per l’impegno nel conseguire un risultato che certo comporrà il percorso di rinnovamento normativo ed organizzativo riferito alle famiglie italiane, con particolare attenzione ai diritti dell’infanzia".