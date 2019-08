Come facilmente prevedibile, a seguito dell'ultimo intervento di Davide D'Alessandro, che ha confermato la volontà di partecipare alle primarie del centrodestra a sostegno di Massimo Desiati, nonostante le diverse indicazioni arrivate dal movimento Noi con Salvini (qui l'articolo), arriva la rottura definitiva, con l'esclusione dello stesso consigliere comunale vastese dal movimento: "Per quanto concerne le primarie per la scelta del candidato sindaco di centrodestra alle prossime elezioni comunali di Vasto - scrive infatti il senatore Paolo Arrigoni - si precisa che non ci sono le condizioni politiche affinché il movimento Noi con Salvini vi partecipi. È dunque da ritenersi inaccettabile la decisione del consigliere comunale Davide D'Alessandro di porre la sua firma al regolamento delle primarie, pur dichiarandosi ancora aderente al movimento. In politica, su decisioni importanti come queste, non possono influire motivazioni personali ancorché nobilissime".

"Si comunica, pertanto, - conclude il responsabile regionale del movimento politico - che il consigliere Davide D'Alessandro è da ritenersi escluso dal Movimento ed è invitato a non esprimersi in nome dello stesso in alcun modo. Noi con Salvini vuole rivolgersi ai cittadini con una proposta politica nuova, seria, convincente, con assoluta chiarezza e coerenza. La scelta di non aderire alle primarie di Vasto non significa che il movimento si dissocia dal centrodestra".