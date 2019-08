È durato poco più di tre mesi il commissariamento del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto targato Giampiero Leombroni, dopo le polemiche dimissioni del predecessore, Sandro Annibali. Leombroni, chiamato all'Arap, ha lasciato il posto al nuovo commissario: Rodolfo Mastrangelo.

Mastrangelo, dottore agronomo, ha iniziato nel 1969 proprio come funzionario agronomo del Consorzio di Bonifica Sud, per poi passare agli uffici dell'assessorato all'Agricoltura della Regione Abruzzo (nel 1973). Sempre presso la Regione Abruzzo, è stato direttore del centro regionale di formazione professionale di Castiglione Messer Marino, componente del comitato regionale per l'energia presso il Settore Energia della Giunta regionale, dirigente presso l'Uta di Pescara, presidente della sezione decentrata dei Comitati Agricoli per i Piani di miglioramento materiale presso l'Uta di Vasto e ha ricoperto diversi altri incarichi. Tra questi, anche quelli di commissario ministeriale, regionale e ad acta di vari enti, tra cui il Consorzio di Bonifica montana Trigno di Castiglione Messer Marino, il Consorzio di Bonifica Orta-Lavino di Caramanico Terme, il Consorzio di Bonifica Alento destra-Pescara-Chieti e il Consorzio di bonifica del Fucino.

Dalla Vigilia di Natale, invece, Rodolfo Mastrangelo è il nuovo commissario del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto.