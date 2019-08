Ci pensa Vincenzo Dipierro, con un ultimo quarto da incorniciare, a dare la spinta decisiva alla BCC Generazione Vincente Vasto Basket per tornare alla vittoria. Nella sfida con la Virtus Valmontone, diretta concorrente nella lotta salvezza, il successo per 73-72 vale doppio, perché porta punti in classifica e uno scontro diretto a favore per i biancorossi. Una sfida in cui i vastesi sono stati avanti, poi si sono fatti rimontare e alla fine, aggrappandosi all’esperienza di Dipierro, sono riusciti a condurre in porto la partita. 27 punti per lui, 21 per Tracchi, protagonista soprattutto nella prima parte di gara. Una coppia di folletti che oggi ha spinto i compagni verso una vittoria più che importante.

La partita. Inizio positivo per la Vasto Basket che si porta sul 5-0 con i canestri di Di Tizio e Tracchi. C’è subito il rientro degli ospiti, con Scodavolpe che trova il pareggio (7-7) ma poi è Casettari che rilancia le quotazioni biancorosse (9-7). I padroni di casa incrementano il punteggio trovando buone soluzioni offensive anche grazie alle triple di Tracchi e Jovancic che valgono il massimo vantaggio di +15 (22-7). La prima frazione si chiude con la squadra di coach Luise avanti 24-13. Nel secondo quarto c’è però la rimonta dei laziali, che sfruttano il calo di concentrazione dei padroni di casa riuscendo ad agganciare e sorpassare sul 29-27 a loro favore. Tanti i falli sanzionati dai due direttori di gara ai vastesi mentre in più di un’occasione ci sono le proteste per mancate “chiamate” ai danni degli ospiti. La Virtus Valmontone sale sul +4 (30-34) ma nel finale di quarto la tripla di Dipierro vale il pari (37-37) e poi Tracchi, dalla lunetta, segna i due punti per il 41-39 con cui si va negli spogliatoi.

Al rientro in campo è Di Tizio, dalla lunga distanza, a provare a dare la scossa ai suoi (44-39)- Le proteste dei vastesi nei confronti dei due arbitri non si placano e così la panchina rimedia un tecnico che manda in lunetta Scodavolpe (44-40). La Vasto Basket va sul 46-40 ma poi si spegne la luce. Il parziale di 20-3 in favore della Virtus Valmontone è un macigno che scende sulle spalle dei padroni di casa, che sbagliano tanto, in difesa e in attacco, riuscendo ad andare a segno solo con Tracchi dalla lunetta. Alla fine del terzo quarto il punteggio è di 60-49 in favore degli ospiti. E al rientro sul parquet la musica non cambia, perché sono Cecchetti e compagni a fare la partita e solo due triple di Dipierro (52-63 e poi 58-67 con il canestro aggiuntivo )mantengono la squadra vastese a galla. Il finale è al cardiopalma, con la tripla di Jovancic e il canestro di Tracchi che riportano sotto i vastesi. Poi ci pensa Vincenzo Dipierro (18 punti nell'ultimo quarto), che prima fa 2 su 3 dalla lunetta per il -1. Poi torna ai liberi quando il cronometro segna 2 secondi e 60. Un pallone che peserebbe come un macigno per chiunque. Non per lui che fa 2 su 2 e regala alla Vasto Basket una vittoria che ormai sembrava non dovesse arrivare più.

BCC Generazione Vasto Basket -Virtus Valmontone 73-72

BCC Generazione Vasto Basket: Grassi 2, Dipierro 27, Tracchi 21, Di Tizio 11, Ierbs 0, Jovancic 7, Casettari 4, Pace ne, Brighi 0, Cordici 1. Coach: Luise

Virtus Valmontone: De Fabritiis 9, Reali 7, Di Bello 4, Di Giacomo 0, Nozzolillo 5, Casale 0, Pongetti 2, Scodavolpe 13, Bisconti 18, Cecchetti 14. Coach: Origlio.

Tiri da 2: Vasto 10/34 - Valmontone 20/37

Tiri da 3: Vasto 11/28 - Valmontone 5/28

Tiri liberi: Vasto 20/25 - Valmontone 17/21

Rimbalzi: Vasto 39 (8A-31D)- Valmontone 45 (11A - 34D)