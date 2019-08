Vacanze natalizie anche all’insegna di curiosità scientifiche ed entusiasmanti attività dedicate ai giovanissimi, presso i Musei Civici di Palazzo d’Avalos. I laboratori di VastoScienza, curati da esperti, coinvolgono studenti-animatori dai 15 ai 19 anni e si rivolgono ai più piccoli, producendo un apprendimento a cascata, ricco di curiosità e di meraviglia.

Coordinati dalla prof.ssa Rosa Lo Sasso e sotto l’attenta guida delle biologhe Sara Di Domenico, Valeria Pontassuglia e Gaia Fabrizio, gli studenti-animatori di VastoScienza, Centro Culturale di Scienza e Arte, propongono singolari attività ludico-didattiche.

Cinque gli appuntamenti in calendario: il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 e 5 gennaio dalle 17 alle 18.30. I bambini dai 5 ai 10 anni saranno coinvolti in Scienza in Gioco, per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni ci sarà Riflessi di Scienza.

Per informazioni e prenotazioni: vastoscienza@libero.it - 328.3812156