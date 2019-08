Mercoledì 30 dicembre alle ore 21:00 si terrà il tradizionale Concerto per il Nuovo Anno al Teatro Rossetti di Vasto. Una prestigiosa istituzione sinfonica e due grandi voci sotto la bacchetta di Taras Krisa, daranno vita ad un emozionante concerto che spazierà tra la grande vocalità operistica e la celebre tradizione viennese che ogni anno rivive al Musikverein di Vienna.

L’orchestra della Radio di Kiev è la più invitata delle orchestre ucraine nel mondo. Dal 2005 Volodymyr Sheiko è ​​direttore principale e stabile dell'Orchestra. A questa prestigiosa Istituzione Sinfonica sono stati concessi Il titolo dell’onorata collettiva e lo status accademico per meriti speciali nello sviluppo dell'arte musicale .

Francesca Patané è cresciuta tra Berlino e New York e la sua preparazione musicale alla Manhattan School of Music di New York. Ha cantato in molti dei teatri più importanti del mondo e ha lavorato con direttori quali: Gelmetti, Oren, Bartoletti, Abbado, Callegari, Guingall, Mercurio, Chailly, Soltetz, Morandi.

Francesco Malapena, tenore napoletano, è erede potenziale del mitico Enrico Caruso – ha scritto di lui la critica – “essendo dotato di un timbro vocale ‘argentino' e di una capacità interpretativa veramente rara”.

Per questo appuntamento la biglietteria del Teatro aprirà al pubblico due ore prima del concerto.

Posto unico € 15:00 – Studenti € 10:00

www.teatrorossetti.it