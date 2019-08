Niente pausa natalizia quest'anno per il basket che tornerà in campo domenica 27 dicembre per la 14ª giornata del campionato di serie B. La BCC Generazione Vincente Vasto Basket, reduce dalla mazzata subita in casa del Campli, ospiterà la Virtus Valmontone, concorrente diretta nella lotta salvezza che domenica scorsa ha perso contro il We're Basket Ortona. Per i biancorossi, però, quello di Campli è stato il nono stop consecutivo, arrivato con un passivo più che pesante in un match in cui gli avversari sono stati avanti anche di 54 punti. Una situazione complicata quella della squadra di coach Luise. Se ad inizio stagione l'obiettivo dei biancorossi era quello della diretta salvezza, evitando anche i playout, ora l'ultimo posto in solitaria ha inevitabilmente costretto a rivedere le cose.

La posizione in fondo alla classifica a fine stagione vorrebbe dire retrocessione diretta. Una situazione che la società del presidente Spadaccini vuole evitare, dopo i positivi anni in serie B. Ma perchè la salvezza arrivi (al netto di quello che potrà accadere nei playoff) bisogna tornare a disputare prestazioni di livello e, soprattutto, a vincere. Iniziando già contro Valmontone, per risalire in classifica e tornare a sorridere dopo mesi di difficoltà. Anche perchè un'altra sconfitta sarebbe davvero pesante per il cammino della Vasto Basket.