Sono durati meno del previsto i lavori per la riapertura della fondovalle Treste in territorio di Cupello inizialmente stimata in 20 giorni [LEGGI]. Da qualche giorno è tornato transitabile il tratto eroso del fiume a qualche centinaio di metri dalla Statale 650; circa una settimana fa, invece, è stato riaperto al traffico il tratto sotto San Buono. La zona è stata ripristinata allo stato precedente i fatti del 27 novembre scorso. Su questa arteria resta ora il problema del fondo stradale profondamente dissestato, ma intanto la circolazione è nuovamente possibile. I lavori – per poco più di 135mila euro – sono stati eseguiti dalla ditta Marinelli Umberto di San Salvo.

La stessa ditta si è occupata dell'asfaltatura dei punti più accidentati sulla Provinciale 187 da località "Ponte Treste" al bivio di Lentella; alcuni di questi sono stati sistemati senza asfalto a causa della gravità del dissesto (ad esempio località Canaloni). Le condizioni della strada – e della viabilità interna in generale – durante i giorni dell'emergenza avevano causato l'eclatatante protesta dei sindaci di Medio e Alto Vastese che avevano bloccato il traffico sulla Statale 16. Questi interventi sono stati finanziati con i famosi fondi sottratti al piano neve della Provincia: una cifra che oscilla tra le 40 e le 50mila euro. Restano strade da incubo quelle dal bivio di Lentella fino a Palmoli.



Per una sistemazione più consistente sarà necessario attendere i 10 milioni di euro promessi da D'Alfonso durante l'incontro con i primi cittadini a margine della protesta sulla SS16.