Ormai siamo giunti al VI anno e pensare che quando abbiamo partorito l'idea di creare e realizzare "Il Presepe Vivente" a Monteodorisio eravamo dei sognatori poco più che ventenni. Pieni di entusiasmo e di dubbi, ma incoraggiati dai nostri cari, anche quest’anno ci siamo lasciati andare dalla voglia di testimoniare al mondo che Gesù è nato per noi. Come settore giovani di Azione Cattolica, abbiamo pensato di riproporre questo evento nella nostra comunità a noi tanto cara. La grande novità di quest’anno è che si terrà nel cortile del Santuario della Madonna delle Grazie così da assaporare il momento della nascita di Gesù nel luogo più significativo per noi: la Sua, la nostra casa!

Troverete un gruppo davvero tanto giovane, che va dai 18 ai 30 anni, e un nutrito gruppo di donne e uomini che collaboreranno per la riuscita dell'evento. L'allestimento sarà completamente realizzato a mano da noi, e potrete visitare questo meraviglioso percorso domenica 27 dicembre, dalle ore 18:00 alle ore 20.30.

Il posto è stato scelto anche per permettere agli abitanti dei paesi limitrofi di raggiungerci più facilmente infatti una volta arrivati in paese, potrete sostare presso il parcheggio Giovanni Paolo II ed entrare nel Presepe attraverso il cancello del cortile del Santuario.

Ci tenevamo a ringraziare di cuore il nostro caro parroco Don Nicola Antonini che ogni anno ci sta vicino e ci sprona a riproporre l’evento.

Accorrete numerosi, per festeggiare tutti insieme la nascita di Gesù!

Azione Cattolica Monteodorisio