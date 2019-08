Si parte alle 9 davanti alla Basilica della Madonna dei Miracoli di Casalbordino e, lungo i 22.5 chilometri del percorso, si attraverseranno 3 Comuni. È il Mandamento Tour, allenamento collettivo organizzato per il 5° anno da Eric D'Ercole, Umberto D'Agostino, Domenico Scipioni, Claudio Marciano, Amedeo Di Meo e Davide Foresi, che domenica 27 dicembre richiamerà decine di podisti del territorio. Una corsa panoramica, che passerà per i Comuni di Casalbordino, Pollutri e Scerni, per fare ritorno a Miracoli dove verrà offerto ai partecipanti un ristoro con degustazione di olio e vino novello.

Per informazioni

Eric 3404008394

Umberto 3806868457