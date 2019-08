Tutti in fila per partecipare alla 17ª edizione del Presepio Vivente tra i vicoli del centro storico di Vasto. Migliaia di persone hanno assistito questa sera alla prima delle tre rappresentazioni in calendario (le altre saranno la sera del 1° gennaio e del 6 gennaio). L'ingresso da via San Gaetanello (quest'anno niente scene nei giardini d'Avalos) per proseguire poi con il percorso tra la loggia Amblingh e i vicoli del quartiere Santa Maria. Tanti i figuranti che hanno dato vita alle botteghe artigiane, ospitate in tanti locali provati lungo il percorso, fino ad arrivare alla suggestiva scena della Natività. Per i visitatori preparate anche delle degustazioni, con pane olio, la ricotta prodotta sul momento, ceci abbrustoliti, vin brulè e le immancabili scrippelle.

Soddisfatti gli organizzatori del Comitato di volontariato "Presepio Vivente Vasto", che ha ricevuto il patrocinio di Comune, Provincia e Regione. Quest’anno hanno ufficialmente aderito alla manifestazione anche l’Università delle Tre Età di Vasto, Il Recinto di Michea, l’ANMI Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Informatica Barone Michele, oltre alla tradizionale partecipazione dell'Istituto San Gabriele, parrocchie di Santa Maria Maggiore, San Giuseppe, San Lorenzo, Santa Maria del Sabato Santo, associazioni Pagliarelli, San Lorenzo, Confraternita della Sacra Spina e il gruppo comunale di protezione civile.

Segue servizio video