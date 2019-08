"Anche quest’anno, puntuale come il Natale, la Fondazione di Vasto Marina lascia i dipendenti senza stipendio e tredicesima, procurando situazioni di grave disagio e ponendo gli stessi in seria difficoltà". Lo scrivono in un comunicato stampa Donato Tricase (Cisl Fp), Camillo Di Felice e Domenico Fecondo (Uil Fpl).

"Siamo pienamente convinti, come lavoratori, che sussistono situazioni ben più gravi delle nostre, persone che vivono sulla propria pelle condizioni di effettivo disagio economico e sociale, verso le quali manifestiamo tutta la nostra solidarietà, auspicando che anche loro possano, al più presto, uscire da tutte le difficoltà e i disagi.

Comunque, in questo momento, ciò che ci indigna e provoca risentimento è l’assurdo comportamento della direzione che, il più delle volte, non mantiene fede agli impegni presi, non riesce a dare delle risposte convincenti e soddisfacenti ai lavoratori e alle stesse rappresentanze sindacali; effettivamente, in modo sistematico e abituale, vengono disattesi diritti stabiliti dalle leggi e dai contratti, prerogative del sindacato stesso, danneggiandone l’immagine.

Cisl e Uil "nell’ultimo incontro del 4 dicembre 2015 hanno esplicitamente richiesto la regolarizzazione dei pagamenti; purtroppo, ad oggi la Fondazione ha provveduto solo al saldo della mensilità di ottobre e ad un esiguo acconto del mese di novembre.

Riteniamo, senza ombra di dubbio, che queste misure non potranno giustificare la violazione di precisi obblighi contrattuali e di legge, che l’acconto non può diventare regola, in quanto le nostre prestazioni devono essere compensate interamente.

Stigmatizziamo con forza questi modi di fare e di agire molto discutibili, avvertiamo, sin da ora, che in mancanza di una rapida e positiva soluzione di quanto sopra, ci attiveremo nei modi e nei termini che riterremo, di volta in volta, più opportuni per contrastare queste gravi inadempienze".