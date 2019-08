È rimasto cosciente e non sembrerebbe in gravi condizioni il giovane che questa sera ha avuto un brutto incidente stradale, mentre scendeva dal centro verso Vasto Marina percorrendo via Istonia.

Per cause al vaglio della polizia stradale, il giovane, alla guida di una Renault Megane cabrio, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. Dopo il violento impatto contro un palo della pubblica illuminazione, la vettura si è ribaltata ed è ricaduta sull'asfalto capovolta, finendo la sua corsa dopo alcuni metri. Il giovane guidatore è però riuscito ad uscire fuori dall'abitacolo compresso sotto il peso della macchina. Fortunatamente in quel frangente non erano in transito altre vetture o moto e nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente.

Sul posto, polizia stradale, operatori del 118 e vigili del fuoco, intervenuti anche per mettere in sicurezza l'auto alimentata a gpl. Durante le operazioni di soccorso e di rimozione della vettura la strada è stata chiusa al traffico. Solo dopo la pulizia della sede stradale è stato possibile ripristinare la situazione.