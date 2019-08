Torna in scena Don Bosco - il musical realizzato da un gruppo di giovani sansalvesi in collaborazione con la compagnia di teatro "Lu Vrascire". Questa sera, 26 dicembre, sarà la tensostruttura di via Aldo Moro, allestita per le festività natalizie dall'associazione New Generation, ad ospitare lo spettacolo che racconta in musica la vita del santo dei giovani con la regia di Rosanna Pacchioli.

L'appuntamento è alle ore 21. Costo del biglietto: 5 euro.