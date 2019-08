È ormai diventato fisso l'appuntamento natalizio con Jacopo Pellicciotti, giovane musicista vastese appassionato di strumenti "strani" e in particolare della zampogna. Anche quest'anno, nel giorno del Natale, vi presentiamo un brano della tradizione. E, viste le condizioni climatiche di questi giorni, non poteva che essere la loggia Amblingh, con il mare alle spalle, lo scenario per l'esecuzione musicale di Jacopo Pellicciotti insieme a Silvano Muratore.

Buon ascolto e...Buon Natale!