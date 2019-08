Quello con Anthony Ventrella è diventato un appuntamento classico del periodo natalizio. In giorni in cui pranzi e cene non mancano di certo, torniamo a trovare il barman vastese (del Bar Roma in piazza Rossetti) per una delle sue creazioni.

Per queste festività natalizie Anthony ci ha proposto uno speciale the di Natale, da poter gustare con gli amici preparandolo anche a casa. Un the profumato all'arancia, cannella e chiodi di garofano, e con un piacevole tocco di ratafia.

A voi tutti buone feste!