Un incontro all’ insegna della convivialità, condivisione e socializzazione è stato quello di sabato 19 dicembre 2015, che ha visto riuniti, presso la pizzeria Arcobaleno di Cupello, gli iscritti all’Atletica Vasto, società sportiva fondata nel 2001 che comprende le due realtà ormai affermate della podistica e del walking, con a capo la presidente Silvana Critelli. È stata un’ occasione per rafforzare la coesione del gruppo, scambiare gli auguri di Natale e condividere la passione per questo genere di sport grazie al gemellaggio con gli amici del Running Club Torremaggiore, rappresentato da una delegazione e dal presidente Giancarlo Pensato.

Alla presenza di numerosissimi iscritti, Silvana Critelli, Presidente dell’Atletica Vasto, ha colto l’ occasione per ringraziare tutti i presenti per la partecipazione, sottolineando l’ importanza di questo momento per rafforzare la coesione del gruppo; ha poi rivolto un ringraziamento particolare agli amici della società Running Club Torremaggiore, che con entusiasmo hanno accettato l’invito con l’augurio di implementare la collaborazione per una sinergia sempre maggiore. Un doveroso riconoscimento è stato fatto ai fondatori dell’ “Atletica Vasto” , che nel lontano 2001 si sono impegnati per la nascita e la crescita di questa realtà che comprende diverse attività con il tempo cresciute sia a livello qualitativo che quantitativo.

"Se dovessi tracciare un bilancio di questi primi due anni di presidenza, posso affermare di ritenermi più che soddisfatta", dichiara Silvana Critelli. "La presenza della società si è rafforzata in tutti i settori", conferma poi Franco Giuliani, segretario della società, che si dichiara anch’ esso orgoglioso e soddisfatto delle numerose adesioni e dell’ entusiasmo dimostrato dai soci e dai nuovi iscritti. Il bilancio, dunque, è positivo oltre ogni aspettativa, tanto da dare energia propulsiva per i prossimi progetti e per avviare importanti collaborazioni con diverse realtà di tutto il comprensorio, mantenendo sempre fede all’ obiettivo comune della società ovvero la salute fisica e mentale e la prevenzione delle malattie cardiovascolari grazie all’ attività fisica, all’ insegna del motto: “correre (o camminare) per vivere”.

Si è riscontrata una crescita sia sul versante strettamente agonistico, sia con il gruppo walking, gruppo istituito nel 2010, ma che in pochi anni è diventato una realtà riconosciuta nella città di Vasto, nonché fiore all’ occhiello dell’ intera società sportiva. I walkers, che si ritrovano tre volte a settimana per camminare insieme nel percorso cittadino, aumentano di giorno in giorno, facendo vantare la società di 150 nuovi iscritti in pochi mesi. Sono intervenuti poi i collaboratori del gruppo walking che con grande impegno supportano la presidente coordinando i numerosi partecipanti nelle uscite settimanali.

È intervenuto poi Giancarlo Pensato, presidente del “Running Club Torremaggiore” che, orgoglioso dell’ invito ricevuto, ha ringraziato la Presidente e i presenti augurando la crescita delle società e una collaborazione futura intensa e sinergica. Emozionante è stato, infine, lo scambio dei gagliardetti e della maglie rappresentative delle due rispettive società, accompagnati anche da uno scambio di doni per sugellare quest’ unione all’ insegna dello sport e della salute.

La serata si è conclusa felicemente con lo scambio degli auguri per le festività natalizie.

Martina Tittaferrante