È ormai tradizione dell’associazione di volontariato onlus Ricoclaun, passare la mattina di Natale a dare gli auguri al personale sanitario, pazienti piccoli e grandi e loro familiari in tutti i reparti dell’ospedale San Pio di Vasto. Quest’anno ci sono stati tantissimi clown Ricoclaun : Eric, Lulù, Buondì, Flo, Lula, Nini, Perlina, Susy, Miribù, giuggiola, bunny e Sorrisino, un bellissimo Babbo Natale clown Sampei, tante caramelle, e doni per tutti, insieme all’ immancabile musica natalizia per creare subito l’atmosfera.

La meraviglia dell’incontro, l’emozione degli auguri, della presenza anche a Natale, fanno di questo momento qualcosa di veramente speciale e unico. È un donarsi agli altri, ma è anche un ricevere emozioni, gratitudine, è ricevere il senso vero e autentico del Natale.

Quel Grazie, quel sorriso ricevuto significa essere riusciti nella missione di gioia! E tanti sono stati i sorrisi, di anziani, di bambini, di neo mamme e neo papà con i loro piccolini...tanto amore, tanto affetto, hanno riempito i corridoi e scaldato i cuori.

Il Natale è arrivato perché il mondo è pieno di amore da donare a chi ne ha bisogno ed è questo quello che i clown della Ricoclaun cercano di fare quotidianamente mettendoci tutto il loro amore, impegno e passione!

Buon Natale a tutti dalla Ricoclaun.

Rosaria Spagnuolo

Presidente Associazione Ricoclaun