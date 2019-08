Un Natale davvero speciale per i bambini, i genitori e le insegnanti della sezione C della scuola dell’infanzia "Santa Lucia", appartenente all'Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti", uniti tutti insieme per festeggiare il Natale.

Il 22 dicembre, i genitori dei bambini della classe 3ª C hanno portato in scena, con la partecipazione di tutti i piccoli, la recita di Natale durante la quale è stato anche letto un brano del Corano dalla sorella maggiore di un alunno mussulmano, dove si narra la nascita miracolosa di Gesù Bambino dalla Vergine Maria.

La scuola "Santa Lucia" di Vasto, attraverso le insegnanti Michela Murazzo, Angelica Scarpa e Daniela Cormani, ha voluto così approfondire e saldare il rapporto con genitori dei piccoli alunni coinvolgendoli nel percorso educativo della recita a scuola e nello stesso tempo accogliere l’invito di Papa Francesco del 13 dicembre scorso, rivolto ai cristiani e musulmani "ad andare avanti con coraggio nel percorso di dialogo e fraternità perché tutti siamo figli di Dio".

L’iniziativa del coinvolgimento dei genitori nella recita della scuola ha riscosso un enorme successo ed ha segnato un momento importante per il dialogo interreligioso.