La videosorveglianza potrebbe rivelare i volti delle persone coinvolte nell'aggressione di via Naumachia. L'episodio di violenza è avvenuto due giorni fa nel centro storico di Vasto attorno alle 13,3 quando, in base al racconto di un testimone, un giovane sarebbe stato aggredito da due persone, mentre una terza attendeva questi ultimi in macchina.

Nella colluttazione uno dei tre sarebbe è stato scaraventato con forza contro la vetrina di un negozio. Nell'impatto, il vetro è andato in mille pezzi e il ferito ha riportato dei tagli alle mani causati dai pezzi di vetro frantumati.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto: "Stiamo cercando di acquisire i filmati", dice il tenente Domenico Fiorini, che dirige il Nucleo operativo e radiomobile e conferma l'esistenza di testimoni.