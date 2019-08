I bambini e le maestre della Scuola Dell’Infanzia “Sandro Smerilli” (sez A, B, e C) di Vasto, con la drammatizzazione "Natale è…" che si è tenuta martedì 22 Dicembre, hanno espresso e ricordato a tutti il vero senso del Natale, fatto di amore, pace, solidarietà e condivisione. Questo non solo attraverso la drammatizzazione, ma anche con la donazione del ricavato dei mercatini di “Un Natale Solidale” all’Associazione di volontariato Ricoclaun di Vasto. Il tutto alla presenza e con la partecipazione del Dirigente Scolastico della Nuova Direzione Didattica, prof.ssa Nicoletta Del Re. Un'occasione speciale per augurare a tutti di vivere un Sereno Natale all’insegna dei veri sentimenti.

Riceviamo e pubblichiamo