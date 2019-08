Martedì 22 dicembre, le classi quinte della Scuola Primaria “G. Spataro” e le classi seconda e terza della sezione D della Scuola Media “R. Paolucci”- Istituto Comprensivo n.1 di Vasto, insieme alle classi quarte e quinte della Scuola Primaria “R. Chinni”- Nuova Direzione Didattica di Vasto, nell’ambito delle iniziative legate al progetto “Coding”, hanno ospitato nelle rispettive scuole, il dottor Luca Muratore, ingegnere informatico presso l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. L’ingegnere vastese, ha affascinato i ragazzi presentando il progetto “Walkman”, un robot umanoide alto 1.85 metri, per 120 chili di peso, realizzato in ferro e plastica, capace di intervenire in situazioni di emergenza e pericolo.

Si è soffermato sulla spiegazione delle varie fasi della costruzione del robot, sulle sue abilità, sugli scopi della sua realizzazione, mostrando filmati e rispondendo con pazienza ed interesse alle innumerevoli domande e curiosità dei ragazzi, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della tenacia, in quanto caratteristica fondamentale per perseguire e realizzare importanti obiettivi e per lavorare con successo in settori complessi come quelli della robotica.

I ragazzi avevano già partecipato nello scorso ottobre alla realizzazione di eventi legati al Codeweek e nei prossimi mesi, i docenti di entrambe le scuole, verranno coinvolti in un percorso di formazione diretto dall’Associazione RATI, per promuovere e diffondere il pensiero computazionale e le sue implicazioni presso la popolazione studentesca, con lo scopo di avvicinare sempre più gli alunni a questo modo di pensare e di indicare loro strategie di approccio possibile nella risoluzione dei problemi e delle situazioni complesse.

Barbara Gaspari