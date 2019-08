Anche nella vigilia di Natale non può mancare l'appuntamento con Oggi cucino io, il format di Zonalocale.tv dedicato alle ricette e agli appassionati di cucina. Ma è una puntata speciale, perchè siamo andati alla mensa Caritas di Vasto, accolti dalla responsabile Suor Gianna e dalle volontarie Sara e Lina. La mensa di via Buonconsiglio è aperta a pranzo tutti i giorni dell'anno, per offrire un pasto caldo a chi non può permetterselo. Una cucina semplice, che deve fare i conti con ciò che la generosità dei benefattori fa arrivare in dispensa, ma che, specialmente nei giorni di festa, si affida alla creatività delle volontarie e dei volontari. Quella che hanno preparato Sara e Lina è proprio una delle ricette che in questi giorni sarà sulla tavola. Non potevano mancare gli auguri natalizi di Suor Gianna, che da tanti anni è l'anima di questo luogo di accoglienza.

Buona visione e...buone feste!

Rotolo ricotta e tonno

Ingredienti: 500 gr. di ricotta, 200 gr. di tonno, 50 gr. di parmigiano, 2 uova, pangrattato, prezzemolo, olive (a piacere), noce moscata, sale e pepe.