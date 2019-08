"L’intervento di riqualificazione urbana che abbiamo inaugurato è il miglior biglietto da visita per San Salvo, ora è collegato il polo culturale con il centro della città che si può raggiungere in sicurezza a piedi attraversando la villa comunale. È sicuramente un’opera strategica per una città sempre più in movimento ed è la nostra visione di città moderna, che vuole avere una sua immediata riconoscibilità". Lo ha dichiarato ieri sera il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca inaugurando il tratto che dalla rotonda di via Istonia si collega con il Centro culturale Aldo Moro, l’esterno del teatro attraverso la villa comunale a via Roma e quindi al centro cittadino.

L’intervento eseguito ha messo in sicurezza l’intero tratto di collegamento. Nelle prossime settimane sarà aperta anche la scalinata, i cui lavori sono in avanzato stato di completamento, che daranno il senso compiuto degli interventi realizzati dall’amministrazione comunale.

L’assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Lippis ha infine evidenziato che tutti i lavori in corso di realizzazione o che sono stati completati a San Salvo hanno visto al lavoro manodopera locale "un modo concreto – ha dichiarato – per sostenere l’economia del nostro territorio. Siamo stati in grado di eseguire lavori per milioni di euro. Abbiamo voluto inaugurare oggi questo intervento per consegnare entro Natale ai visitatori e ai residenti una zona recuperata della nostra città, che stiamo valorizzando".

Hanno collaborato alla realizzazione del progetto generale del teatro l’architetto Enzo Calabrese mentre il progettista del collegamento villa comunale-polo culturale è l’architetto Davide Longhi. Un importate contributo è stato dato dai tecnici comunali, ing. Franco Masciulli e dal geom. Michele De Filippis, e dal personale dei rispettivi settori.

Comune di San Salvo