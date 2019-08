Quest’anno abbiamo deciso di farvi gli auguri di Buone Feste in un modo un po’ speciale. In una giornata di festa, in cui si può apprezzare il piacere di stare insieme, abbiamo voluto coinvolgere gli sportivi del nostro territorio per una cena di Natale in casa Zonalocale. Del resto lo sport, nella sua essenza più pura, è passione, condivisione, rispetto delle regole, rispetto degli altri. Tutti valori da riscoprire in questi giorni, seppur in un periodo che per tante persone è segnato da tante, tantissime difficoltà. E allora che questo video possa regalare qualche minuto di spensieratezza e, alla fine, regalarvi un sorriso.

Un video che vuole essere anche un omaggio, attraverso alcuni rappresentanti, a tutte le persone e alle società sportive che promuovono lo sport nel nostro territorio, così come a tutte le associazioni che quotidianamente portano avanti un prezioso impegno. Sportivi di un po’ tutte le discipline, dai giovanissimi ai più maturi, da chi ne ha fatto un’attività lavorativa a chi lo pratica per passione, fino a chi porta in giro per l’Italia e per il mondo il nome di questa terra.

E che siano davvero buone feste per tutti voi.