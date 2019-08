Ieri pomeriggio a San Salvo, l'attuale amministrazione ha inaugurato la sistemazione esterna del teatro e il collegamento tra lo stesso e la villa comunale [LEGGI]. Va ricordato che la sistemazione esterna del teatro fu progettato, finanziato ed appaltato dalla mia amministrazione agli inizi del 2011. Invece, il collegamento tra il teatro e la villa comunale è opera attuale.

Mi domando e chiedo che senso abbia inaugurare la sistemazione esterna senza aprire la sala incisioni che è pronta da oltre quattro anni? È come mettersi le scarpe nuove senza avere un vestito addosso. Perché tutta questa fretta nel fare una inaugurazione alla vigilia di Natale tra l'altro, se poi non si apre anche la sala incisioni?

Tanti giovani e scuole di musica di questa nostra cittadina attendono da anni di poterla utilizzare, per incidere i dischi e le loro canzoni. Attrezzature ferme ed inutilizzate da anni, anche oggetto di furto, perché lasciate nella totale incuria. Tutto questo, dimostra ancora una volta, che l'attuale amministrazione oltre a doversi ricredere sul teatro e la sala incisioni, continua a navigare a vista, senza un minimo di programmazione.

Di ciò non gioisco, anzi duole il cuore vedere tanti giovani peregrinare per poter incidere un disco, quando potrebbero utilizzare una struttura comunale all'avanguardia. Mi auguro che la sala incisioni possa essere aperta quanto prima (mettendo in programma il completamento del teatro), per dare un ulteriore occasione di crescita culturale alla nostra città, ed in particolare ai giovani che fanno della musica una fonte di ispirazione e vita.

Gabriele Marchese