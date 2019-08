Domenica 27 dicembre il palazzetto comunale di Cupello ospiterà il triangolare di calcio a 5 organizzato dall'Eurogames Cupello c5, con la partecipazione dell'All Games San Salvo e della Vastese calcio a 5. Le tre formazioni, che militano rispettivamente in serie D, C1 e C2, si sfideranno in incontri da 40 minuti a partire dalle ore 15. Sarà una giornata di sport e divertimento, con area ristoro e la lotteria a premi.