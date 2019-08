Quattro scene sulla Natività per il Natale in cornice dei bambini della scuola dell'Infanzia Incoronata, della Nuova direzione didattica di Vasto. Nelle aule della scuola nei giorni scorsi, dopo settimane di lavoro, è stato creato il percorso che ha catapultato genitori, parenti e amici indietro di 2mila anni. Dall'annuncio dell'arcangelo Gabriele a Maria, passando per il viaggio di Maria e Giuseppe in viaggio di un posto per riposare a Betlemme e per l'annuncio degli angeli ai pastori, fino ad arrivare alla scena della Natività, con i bambini dai 3 ai 5 anni impegnati nel rappresentare i personaggi dell'epoca. "Anche quest'anno - spiega la responsabile di plesso, Paola Melis - abbiamo lavorato, seguendo le indicazioni nazionali, in intersezione attraverso una modalità laboratoriale. Al lavoro delle insegnanti si è unita la grande collaborazione dei genitori, sempre pronti ad accogliere le nostre proposte".

Alla rappresentazione ha partecipato anche la dirigente Nicoletta Del Re. "Sono davvero commossa nell'ammirare questi bambini. Per realizzare tutto ciò le classi sono state stravolte rispetto alla normale organizzazione. E sono particolarmente contenta che le maestre dei diversi plessi della Nuova direzione didattica abbiano voluto lavorare sul senso del Natale. Anche qui ci sono bambini con difficoltà ma il bello è che sono stati tutti inclusi, tutti resi protagonisti della rappresentazione. Lanciamo un messaggio di accoglienza su cui vogliamo riflettere e su cui vogliamo invitare a riflettere". Le insegnanti della scuola Incoronata, Clara Lizzi, Maria Vinciguerra, Federica Falasca, Paola Melis, Debora Cecchini, Carmela Sorella, Vittoria Di Bello, Silvana Sforsa, Antonella Di Rosso e Patrizia La Palombara, in occasione del Natale hanno anche coinvolto bambini e famiglie per il mercatino della solidarietà (che si è svolto il 12 dicembre), il cui ricavato sarà devoluto all'Unicef.