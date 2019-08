Ad un giorno dalla Vigilia di Natale, mister Gianluca Colavitto analizza questa prima parte della stagione ed il cammino della sua squadra in queste prime diciassette partite. Essendo stato l'unico allenatore- da quando la Vastese è rinata- ad arrivare così in alto e a non perdere il posto in panchina prima del Natale, il tecnico della Vastese si è meritato di mangiare il panettone, ma a questo ha aggiunto anche il babà da buon campano. Di seguito le sue parole nell'intervista rilasciata ai microfoni di zonalocale.tv.