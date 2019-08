L’Istituto omnicomprensivo "Ridolfi-Zimarino" di Scerni ed il Centre de formation "Jacques Rousseau" di Montreal (Canada) hanno sottoscritto un accordo in base al quale venticinque studenti canadesi soggiorneranno in Abruzzo e Molise dal 3 al 23 aprile prossimo, al fine di conoscere le tipicità e le biodiversità della Regione Abruzzo e la sua cucina tradizionale.

I ragazzi del Canada saranno accolti dallo storico Istituto scernese, nel quale si terrà per tre giorni la presentazione dei prodotti e della natura locale ed nazionale. Successivamente, per quindici giorni gli studenti di Montreal lavoreranno in alcune aziende ricettive e di trasformazione dei prodotti alimentari del nostro territorio, che hanno aderito lo scorso anno al "Prodotto topico", un evento gastronomico che intende valorizzare e promuovere i prodotti tipici, le attività economiche, la cultura e l’enogastronomia del territorio del Trigno-Sinello.

La visita si inquadra in un programma di scambi attivato lo scorso anno in Quebec con la sottoscrizione di un protocollo a firma di Giuseppe Torricella e Giovanna Giordano, rispettivamente presidente di Agri.promo.ter San Salvo e del Com.it.es Montreal. Alla richiesta canadese di individuare una scuola per l’attivazione di un partenariato internazionale, i dirigenti di Agri.promo.ter. hanno voluto far ricadere la scelta sull’Istituto Agrario di Scerni, ritenendolo didatticamente attrezzato e pedagogicamente preparato per ospitare studenti del Canada, che successivamente ospiteranno, a loro volta, i colleghi italiani.

Durante la permanenza in Italia, gli studenti avranno anche modo di visitare alcune località abruzzesi che aderiscono alla terza edizione del "Prodotto topico".