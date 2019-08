Lo strascico delle ultime ondate di maltempo si fa ancora sentire a Castelguidone. Ieri mattina il sindaco Donato Sabatino ha firmato l'ordinanza di trasferimento degli uffici comunali nella sede della ex scuola elementare in via Giardino.

L'edificio, che già soffriva di alcuni problemi è stato messo a dura prova dalle forti precipitazioni del marzo scorso che avevano irreparabilmente danneggiato il tetto. Le abbondanti piogge di fine novembre, poi, hanno inferto alla struttura il colpo di grazia rendendola inagibile.

Dopo gli eventi di marzo, il Comune aveva presentato un progetto di ristrutturazione in Regione, ma ad oggi non sono stati stanziati i finanziamenti necessari.

Nel frattempo, però, all'interno degli uffici – come scritto nell'ordinanza – si sono sono verificate la caduta di calcinacci e infiltrazioni d'acqua, con il tetto pericolosamente inclinato.

"Atteso che il municipio è anche sede di Protezione Civile – conclude l'ordinanza – si decreta il trasferimento degli uffici comunali in via Giardino ex scuola elementare dalla attuale sede in Largo Duca degli Abruzzi n.20, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico".