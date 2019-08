Sarà intitolata a Federico De Mutiis la tribuna dello stadio Aragona di Vasto. I vastesi lo chiamavano l'Avvocato. Con la A maiuscola perché immenso era il suo amore per il calcio e per la sua città.

Dal 1964 al '69, De Mutiis fu presidente della grande Pro Vasto, quella degli anni d'oro della storica promozione del 1968-'69 nella Serie C unica e delle epiche sfide combattute ad armi pari con le squadre destinate, nei decenni successivi, ai massimi livelli del calcio nazionale.

L'Avvocato è stato anche uno dei protagonisti di un'altra cavalcata record: quella che negli anni Novanta portò la Vastese dai campi polverosi del campionato regionale di Promozione fino alla C2. Era, infatti, direttore generale in quel gruppo societario capeggiato da Gabriele Tumini. Era stato soprattutto lui, De Mutiis, ad allestire la rosa di giocatori (tra cui Fiorillo, Scotini, Castorani, Cosco, Di Giulio, De Filippis, Paolucci, Vecchiotti, De Santis e l'elenco potrebbe continuare) che nel 1990, al termine di un campionato condotto al primo posto dalla prima all'ultima giornata, tagliò il traguardo del ritorno in C2 in una città addobbata a festa e uno stadio Aragona stracolmo, con la curva D'Avalos appena ristrutturata.

E proprio all'Aragona, oltre che nei cuoi dei tifosi, il nome di Federico De Mutiis rimarrà impresso in modo indelebile.

Lo annuncia Luigi Masciulli, assessore comunale allo Sport: il 29 dicembre "prima dell’inizio del Consiglio comunale, vi sarà una cerimonia per l’intitolazione della tribuna dello Stadio Aragona all’avvocato Federico De Mutiis. E’ il minimo che si possa fare per un personaggio stimato e ricordato non solo a Vasto, ma anche oltre i confini della nostra città, avendo altresì ricoperto il ruolo di consigliere federale. Restano indelebili la sua passione, la sua competenza, la sua professionalità, il suo carisma".

Il 6 gennaio, in occasione della partita interna Vastese-Pineto, il settore ovest dello stadio assumerà ufficialmente il nome di Tribuna Federico De Mutiis.