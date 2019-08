"I fatti degli ultimi giorni hanno sostanzialmente confermato le comunicazioni ricevute dal presidente D’Alfonso e dall’assessore Pepe nell’incontro tenutosi in Regione il 18 dicembre. Dai riscontri effettuati, emerge che effettivamente gli uffici regionali competenti hanno eseguito i mandati di pagamento a favore del Cotir".

L'annuncio arriva da Feliciantonio Maurizi, segretario regionale della Fai Cisl, e Ada Sinimberghi, segretario regionale della Flai Cgil, che precisano: "Inoltre, i bonifici delle prime 4 mensilità sono stati eseguiti in data odierna, come da verifiche fatte, e quindi l’accredito delle spettanze sui conti correnti dei dipendenti è subordinato esclusivamente ai tempi tecnici".

Da qui la decisione: "A partire dalle ore 14 di oggi viene interrotta la protesta, compreso lo stato di occupazione del Centro, in attesa dell’illustrazione del piano di riordino prevista per martedì 28 dicembre, ore 10:30, presso la sede dell’assessorato all’Agricoltura di Pescara. In tale sede - concludono i rappresentanti sindacali - i lavoratori si augurano di prendere atto della solidità della proposta di riordino anche in relazione alla strategia per il pagamento degli stipendi 2015 e per il proseguimento delle attività di ricerca per il 2016 e anni successivi".