Da qualche giorno anche nel Vastese sono attive le sedi locali di MCM Mediazione, organismo accreditato dal ministero della Giustizia per le mediazioni.

Con sede principale a Pescara e quelle distaccate a Vasto (via I. Silone, n. 4) e San Salvo (via Grasceta, n. 13), MCM Mediazione si propone "come un centro altamente qualificato per la gestione alternativa delle controversie promuovendo al contempo lo sviluppo, la gestione e l’applicazione di tutte le tecniche e procedure di prevenzione capaci di offrire soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alla definizione delle liti".

MCM Mediazione

Sede di Vasto - San Salvo

Via Grasceta 13 - San Salvo (CH)

Via Ignazio Silone 4/e - Vasto (CH)

Tel/Fax 0873.452383

Cell. 349.4733940 / 393.3797772

http://www.mcmmediazione.com

https://www.facebook.com/MCM.MediazioneSanSalvo/?ref=bookmarks