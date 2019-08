Il 22 dicembre nell'aula magna dell'ITE di Gissi, alla presenza della dirigente scolastica Aida Marrone, dei docenti, del personale scolastico, degli alunni della Scuola Primaria, Secondaria di Primo e di Secondo grado, si è concluso, in un clima festoso e gioioso, l'ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie.

Il concerto è stato aperto dalla Banda di Gissi, diretta dal prof. Nicola Mariani e composta, per l’occasione, solo dai ragazzi che frequentano le scuole di Gissi, con l’esecuzione di brani a tema: Jingle Bell’s, Adeste Fideles, Last Christmas e Tu scendi dalle stelle. Si sono poi esibiti gli alunni della Scuola Primaria con due canti: È Natale e We wish you a merry Christmas.

Un gruppo di alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, guidati dal prof. Ugo Coppola, ha eseguito il canto La vita è bella (testo in fondo), sulla omonima base musicale del noto film di Roberto Benigni per consegnare a tutti un messaggio di speranza e di coraggio.

Il momento musicale ha evidenziato gli innumerevoli talenti presenti nelle diverse classi delle scuole del paese e la dirigente scolastica, dott.ssa Marrone, ha avuto parole di elogio e di ringraziamento per tutti i giovani artisti e per il prof. Nicola Mariani che con grande generosità e disponibilità collabora sempre con l’Istituto e la comunità locale.

A conclusione del momento musicale la dirigente ha rivolto gli auguri ai docenti, a tutto il personale scolastico, agli alunni e ha invitato a proseguire in palestra il momento di festa. "Un modo radioso e armonioso – concludono dalla scuola – per scambiarsi gli auguri di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo, all’insegna della condivisione, della pace e della solidarietà".

LA VITA È BELLA

Vai, sorridi al mondo e vai,

vai, non dubitare mai.

Vai, cancella la tristezza,

non c’è più l’amarezza se

la vita è bella anche per te.

Se tu ti accorgi che fra voi

c’è qualcosa che non va, tu puoi

risolverlo se vuoi.

Poi non fermarti sui “però”

E ricorda che un sorriso può

Trionfare in faccia ai “no”.

Sì. Rialza il capo e vai,

più lontano arriverai

se, ogni giorno ed ogni ora,

sorridi e pensi ancora che

la vita è bella anche per te.