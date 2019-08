"All’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, fissato per il giorno 28 dicembre in prima convocazione e per il giorno 29 dicembre in seconda convocazione, vi è l’approvazione definitiva del Piano di recupero della città storica, il cosiddetto Piano Cervellati, dal nome del professor Pierluigi Cervellati - celebre per lo sviluppo delle ipotesi di recupero dei centri storici di Bologna e Modena e, soprattutto, per il progetto di recupero dell’Ex Oratorio San Filippo Neri a Bologna – che, unitamente allo studio dell’ingegner Paolo Marino di Vasto, ne ha curato la redazione". Lo annuncia Luigi Masciulli, assessore all'Urbanistica del Comune di Vasto.

"Il cronoprogramma fissato dal sottoscritto - aggiunge - viene così perfettamente rispettato.

All’ordine del giorno, altri due importanti argomenti del Settore Urbanistica, relativi al Piano commercio e al Regolamento monetizzazione aree destinate a standard".