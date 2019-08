Approda finalmente in Consiglio comunale a Monteodorisio la proposta di intitolazione di un luogo pubblico a Domenico Generoso. Il punto è stato inserito all'ordine del giorno della sedute dell'assemblea civica, in programma per domani alle 19.

A darne notizia Nicola Generoso, figlio di Domenico, che da tempo chiede al Comune di riconoscere ufficialmente i meriti del padre nel riconoscimento dei diritti delle persone malate di tumore.

"Il 20 aprile 2015 - ha raccontato Nicola Generoso - ho presentato al Comune di Monteodorisio (dopo aver raccolto più di 200 firme nel medesimo comune e circa 700 in altri paesi adiacenti) la Richiesta di intitolazione luogo pubblico al mio papà, Domenico Generoso, deceduto nel 2002, ma che negli anni 2001-2002 da solo ha combattuto e vinto una battaglia civile contro la burocrazia e a sostegno dei malati di cancro, una battaglia a favore di chi doveva anticipare ingenti somme di denaro per curarsi. Grazie a quella denuncia, tanti malati abruzzesi poterono curarsi".

La raccolta firme è stata sottoscritta da "oltre 200 persone di Monteodorisio ed altre circa 700 di altri paesi".