È finito in ospedale con diverse ferite il giovane che nella tarda mattinata di oggi è finito contro la vetrina di un negozio, in via Naumachia, a seguito della colluttazione con altre persone.

Erano circa le 13, infatti, quando diversi testimoni sono stati richiamati in strada dalla confusione generata da una zuffa che stava coinvolgendo diverse persone. Al culmine dell'aggressione, un giovane è stato scaraventato contro una vetrina, che è andata in frantumi. Dopo di che, gli aggressori si sono dileguati a bordo di una utilitaria, mentre il ferito ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale di Vasto per le cure del caso.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Vasto per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini.