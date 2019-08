Un lungo applauso finale ha avvolto la Cattedrale di San Giuseppe ieri sera in occasione del Concerto di Natale del Coro Polifonico Histonium Bernardino Lupacchino del Vasto, affiancato dalle dolci voci del Piccolo Coro Histonium della Scuola Civica Musicale di Vasto. Un lungo applauso che ha ripagato i coristi dopo più di un’ora e mezza di performance che ha entusiasmato i presenti, giunti per non perdersi l’ennesimo appuntamento natalizio in compagnia del coro vastese. Una buona occasione per continuare a vivere l’attesa del Natale. Tra un brano e l’altro, alcuni passi letti dalle voci recitanti Fernando D’Annunzio, Nino Fuiano e Licia Trofini.

Dopo i consueti saluti iniziali e le parole di presentazione di Pino Cavuoti, la serata ha avuto inizio. Un’entrata coreografica ha dato il via al concerto. Tra le luci oscurate della cattedrale vastese, i coristi hanno fatto il proprio ingresso sull’altare che li ha visti protagonisti di una serata all’insegna della musica e della magica atmosfera natalizia. Da Quando nascette Ninno, ad A new year carol, passando per Puer natus, Zitti, Zitti!Canto natalizio del XVII sec., Gloria, Thank you lord for givin’us Madonna di Montevergine. E ancora Hodie Christus natus est, Nenia a Gesù Bambino, fino ad arrivare ai classici del repertorio natalizio come Astro del ciel e Tu scendi dalle stelle. Il tutto sotto la direzione di Luigi Di Tullio e con l’ausilio di Francesco D’Annibale (organo), Alessandro Pensa (violino) e Jacopo Pellicciotti (zampogna), con le voci soliste di Claudia Cavuoti, Giorgia Loreto, Zoe Biscaglia e Chiara Di Tullio. Dopo il bis chiamato a gran voce dai presenti- sulle note del classico Jingle Bells- i saluti finali e gli auguri fatti dai coristi tutti insieme al pubblico.