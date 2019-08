Una canzone come 'regalo di Natale'. È stata lanciata da un paio di giorni su iTunes e youtube Tell me little something, canzone scritta da Andrea Colonna ed incisa dal giovane e talentuoso musicista vastese insieme alla siciliana Giulia Jean. "Ci siamo conosciuti per caso suonando in un locale di Milano - racconta Colonna - e da allora è nata un'amicizia che ha portato a questa canzone". Il brano, una canzone che parla d'amore con un stile vintage, è interamente autoprodotto, registrato da Andrea con la collaborazione del fratello Matteo alla chitarra.

Produzione tutta in casa anche per il videoclip, che vede come protagonisti i due giovani cantanti. E le novità per Andrea Colonna non finiscono qui. "È in arrivo l'album dei Disco Socks", band con cui è salito sul palco del concerto del Primo Maggio nel 2014. Intanto, nel periodo delle vacanze natalizie, tante serate nel Vastese per ritrovarsi con gli amici a suon di buona musica.