"Nell'area sgambamento cani sulla circonvallazione Histoniense nei giorni scorsi ho trovato diverse siringhe gettate a terra". A segnalarlo è una cittadina vastese, C.C., che ci invia le foto che pubblichiamo. "Una situazione di pericolo per i cani che vengono portati lì e anche per le persone che li accompagnano. Occorre fare attenzione visto che è difficile notarle". Troppo frequentemente, in diverse parti della città, si trovano siringhe sporche gettate a terra, a volte anche senza il cappuccio di protezione sull'ago, creando un pericolo per chi dovesse accidentalmente venirne a contatto. Qualche settimana fa molte siringhe abbandonate erano state rimosse dalla protezione civile dal parcheggio fotovoltaico di via dei Conti Ricci.